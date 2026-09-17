Губернатор: Через проект «Сурское мужество» прошли уже 59 бойцов

В Пензенской области на базе арт-поместья «Новые берега» продолжается реабилитация участников СВО, получивших тяжелые травмы. Губернатор Олег Мельниченко обсудил реализацию проекта «Сурское мужество» с посетившей регион Марией Львовой‑Беловой - уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

Через проект прошли уже 59 бойцов. 16 из них после этого заключили соцконтракт и начали собственное дело.

По словам Олега Мельниченко, сейчас стартовала 6-я смена.

«Особенно ценно, что география участников проекта расширяется. Наша ключевая задача - тиражировать пензенский опыт в других регионах страны», - написал губернатор на своих страницах в соцсетях.

Ранее Олег Мельниченко сообщал, что с этого года проект «Сурское мужество», который был инициирован вместе с Марией Львовой-Беловой, реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В комплексную реабилитацию ветеранов СВО входят трудовые стажировки в формате мастер-классов и обучающий курс по основам предпринимательской деятельности и бизнес-проектированию.