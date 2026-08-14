В Пензе еще 7 бывшим мигрантам вручили повестки в военкоматы

Общество

В Пензе еще 7 бывшим мигрантам вручили повестки в военкоматы
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В областном центре продолжают проводить рейды по улицам, рынкам, кафе и местам возможного проживания бывших мигрантов. Сотрудники военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону ищут тех, кто получил гражданство РФ, но не встал на воинский учет.

За последнее время они выявили 7 таковых. В общей сложности были проверены 150 человек.

Нарушителям вручили повестки с требованием о явке в военкоматы по месту жительства.

«Также в ходе рейда выявили двух человек, незаконно находившихся на территории страны, в связи с чем они подлежат депортации», - уточнили следователи.

Подчеркивается, что подобные рейды носят плановый характер и проводятся периодически.

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