В Кузнецкой районной больнице появился пульмонолог

В Кузнецкую центральную районную больницу трудоустроилась врач-пульмонолог Светлана Иванова. Молодой специалист работает в поликлинике № 1.

После обучения по специальности «Лечебное дело» в Пензенском госуниверситете, Светлана Иванова закончила в 2026 году ординатуру по пульмонологии. Она освоила современные методы диагностики и лечения широкого спектра заболеваний органов дыхания.

Таким образом, у кузнечан появилась возможность получить профильную медицинскую помощь по месту жительства.

«Это особенно важно для пожилых пациентов и людей с ограниченной мобильностью, для которых своевременное обращение к врачу является критически важным», - отметили в городской администрации.

В начале сентября молодые специалисты пополнили штат кузнецкой детской больницы. Туда устроились на работу 3 ординатора, которым доверено проведение репродуктивной диспансеризации женщин, и 2 педиатра.