В Кузнецкой районной больнице появился пульмонолог

Общество

В Кузнецкой районной больнице появился пульмонолог
Печать
Max

В Кузнецкую центральную районную больницу трудоустроилась врач-пульмонолог Светлана Иванова. Молодой специалист работает в поликлинике № 1.

После обучения по специальности «Лечебное дело» в Пензенском госуниверситете, Светлана Иванова закончила в 2026 году ординатуру по пульмонологии. Она освоила современные методы диагностики и лечения широкого спектра заболеваний органов дыхания.

Таким образом, у кузнечан появилась возможность получить профильную медицинскую помощь по месту жительства.

«Это особенно важно для пожилых пациентов и людей с ограниченной мобильностью, для которых своевременное обращение к врачу является критически важным», - отметили в городской администрации.

В начале сентября молодые специалисты пополнили штат кузнецкой детской больницы. Туда устроились на работу 3 ординатора, которым доверено проведение репродуктивной диспансеризации женщин, и 2 педиатра.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кузнецк больница врач
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!