Пензенские пожарные помолились защитнице от огня

Общество

Пензенские пожарные помолились защитнице от огня
Печать
Max

В четверг, 17 сентября, пожарные во всех районах Пензенской области посетили храмы. В этот день православные верующие особо чтят икону Божией Матери «Неопалимая Купина», которая считается защитницей от огня, молний и стихийных бедствий.

В Покровском архиерейском соборе Пензы состоялся праздничный молебен. В нем приняли участие сотрудники МЧС и ветераны службы.

Пензенские пожарные помолились защитнице от огня

«Для нашего коллектива посещение молебна в честь «Неопалимой Купины» - добрая традиция. Мы приходим в храм уже 13 лет, чтобы получить благословение на нелегкую службу», - отметил начальник главного регионального управления Дмитрий Козлов.

Пензенские пожарные помолились защитнице от огня

Образ «Неопалимой Купины» связан с пылающим, но не сгорающим терновым кустом, в виде которого, по преданию, Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта.

В народе икону считали охранительницей от пожара и молнии и в праздник произносили соответствующую молитву. Также существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с этим образом.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
икона мчс храм
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!