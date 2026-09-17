Пензенские пожарные помолились защитнице от огня

В четверг, 17 сентября, пожарные во всех районах Пензенской области посетили храмы. В этот день православные верующие особо чтят икону Божией Матери «Неопалимая Купина», которая считается защитницей от огня, молний и стихийных бедствий.

В Покровском архиерейском соборе Пензы состоялся праздничный молебен. В нем приняли участие сотрудники МЧС и ветераны службы.

«Для нашего коллектива посещение молебна в честь «Неопалимой Купины» - добрая традиция. Мы приходим в храм уже 13 лет, чтобы получить благословение на нелегкую службу», - отметил начальник главного регионального управления Дмитрий Козлов.

Образ «Неопалимой Купины» связан с пылающим, но не сгорающим терновым кустом, в виде которого, по преданию, Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта.

В народе икону считали охранительницей от пожара и молнии и в праздник произносили соответствующую молитву. Также существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с этим образом.