В кузнецкую детскую больницу трудоустроились 2 педиатра

Общество

В кузнецкую детскую больницу трудоустроились 2 педиатра
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В Кузнецкую детскую центральную районную больницу трудоустроились 2 молодых специалиста.

Одна из них, Альбина Бадамшина, закончила в этом году мединститут ПГУ по специальности «педиатрия». Она приступила к работе во врачебной амбулатории села Малый Труев.

В кузнецкую детскую больницу трудоустроились 2 педиатра

Другой врач, Айсылу Тугушева, - выпускница Сургутского госуниверситета.

Девушки стали участниками программы «Земский доктор». С начала года по ней в сельские медучреждения трудоустроились 32 врача, сообщили в областном минздраве.

Тем не менее грамотных кадров в районе не хватает. Кузнечане жалуются, в частности, на проблемы в новой поликлинике на улице Свердлова, 115Б.

«Кадровый состав наших больниц оставляет желать лучшего. Молодые выпускники, которые обучаются в медицинских образовательных учреждениях нашей страны, очень редко возвращаются в Кузнецк, что очень печально», - признал глава города Виктор Агафонов во время июльского прямого эфира.

По его словам, вопрос стараются решить. Так, в сентябре должный прийти 5 специалистов: хирурга, рентгенолога, 2 психиатров и офтальмолога.

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