В Пензенской области снизилось число детей, проживающих в приютах

В Пензенской области за 2 года число детей, одномоментно проживающих в детдомах и приютах, снизилось на 25,5%. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Этот показатель выше среднероссийского», - отметила она в своем канале в Мах.

Львова-Белова уточнила, что таких цифр удалось добиться благодаря усилению своевременной помощи родителям с 1 июля 2024 года.

«Около 100 малышей в возрасте до 4 лет вернулись в родные семьи, а те, для кого это было невозможно, обрели приемных родителей», - добавила она.

Омбудсмен напомнила, что в регионе работает кризисный центр «Спасение надежды» для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Сейчас в нем живут 36 человек - это 12 семей с детьми.

Так как помочь всем нуждающимся центр в настоящих условиях не может, принято решение о расширении площадей - уже выделено дополнительное помещение. Это позволит принимать одновременно как минимум 25 семей.