В Пензе перевозчика с маршрута № 18 накажут за нарушение расписания

В вечерний час пик маршрутки № 18 нарушают установленное расписание движения. Этот факт выявили сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» во время проверки.

Они провели линейный контроль работы маршрута на остановочном пункте «Ул. Бутузова».

«В связи с ненадлежащим исполнением условий государственного контракта перевозчику ООО «АТП «Фобос» направлено требование (претензия) об уплате штрафа», - сообщили в учреждении.

27 июля на остановке «Комарово» был проведен линейный контроль работы маршрутов № 54, 66, 70, 82с и 130. Оказалось, водители автобусов открывают не все двери для посадки пассажиров.

На перевозчиков - ООО «Транспорт Пензы» и АТП «Меркурий» - наложили взыскания.