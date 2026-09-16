Прокурором Наровчатского района стал Олег Феоктистов

Общество

Прокурором Наровчатского района стал Олег Феоктистов
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В Пензенской области назначен прокурор Наровчатского района. Им стал младший советник юстиции Олег Феоктистов. Соответствующий приказ был подписан Генпрокурором России во вторник, 15 сентября.

Олег Викторович родился в 1989 году. В 2011-м окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция».

В ноябре 2012-го был принят на службу в прокуратуру Пензенской области.

«Состоял в должностях помощника прокурора Земетчинского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, старшего помощника прокурора Ленинского района г. Пензы, помощника и заместителя пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях», - отметили в надзорном ведомстве.

Олег Феоктистов женат, воспитывает сына и дочь.

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