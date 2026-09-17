Прокурор области встретится с жителями двух районов

Общество

Прокурор области встретится с жителями двух районов
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Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием граждан в Сердобском и Наровчатском районах. Жители смогут обратиться к главе надзорного органа по вопросам защиты их прав.

21 сентября прием пройдет в помещении прокуратуры Сердобского района (Сердобск, улица Ленина, 87Б). Начало - в 12:00.

22-го числа прокурор примет жителей Наровчатского района (Наровчат, улица Советская, 27). Начало в 11:30.

Следует предварительно записаться на прием 18 сентября. Звонки примут по номерам: 8(8412)36-80-00 (прокуратура Пензенской области); 8(84167)5-02-98, 5-07-17 (прокуратура Сердобского района); 8(84163)2-14-68, 2-10-50 (прокуратура Наровчатского района).

«Поступившие на личном приеме обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в областной прокуратуре.

При обращении к главе надзорного органа необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

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