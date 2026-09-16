Капремонт детского сада в Кондоле еще не закончен

Капитальный ремонт детского сада в Кондоле на Южной, 14, еще не закончен.

На данный момент на крыше уложен гидроизоляционный материал и сделаны парапеты. На входных группах залито бетонное основание, возведены крыльца, готовы фундаменты для запасных выходов. Рабочие утепляют фасад, строительные леса пока не сняты.

В здании прочищены вентиляционные шахты, целиком заменены канализационные трубы и установлены новые оконные блоки.

Внутри на первом этаже в комнатах для групп сделана разводка для теплого пола, на втором закончены штукатурные работы, полы залиты полусухой стяжкой, смонтирована электрика.

2-этажный детсад общей площадью 700 кв. м построен в 1982 году и рассчитан на прием 104 воспитанников. Искать подрядчика на капремонт начали в феврале. По данным портала госзакупок, стоимость контракта на тот момент составила 41 909 800 рублей.

В июле объект был готов на 50%. По данным портала госзакупок, работы должны были завершиться до 20 августа.