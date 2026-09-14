В Пензе проведут анализ мест зимнего скопления машин

В понедельник, 14 сентября, в городской администрации обсудили тему подготовки города к зиме. Глава Пензы Олег Денисов поднял вопрос о сезонной уборке улиц.

Во время утреннего объезда нашлись места, где отсутствуют дорожные знаки, запрещающие остановку. Проблемной оказалась, например, проезжая часть на Чаадаева.

«Впереди зима, по опыту прошлого сезона мы помним сложности, оставленный транспорт мешал нашей спецтехнике проводить очистку дорог, что создавало неудобства для жителей», - отметил Олег Денисов.

Он поручил управлению ЖКХ Пензы проанализировать места, где собирается много машин, особенно большегрузов, и рассмотреть возможность установки соответствующих знаков. Принятые меры должны обеспечить беспрепятственный проезд снегоуборочной техники.

Затруднения с расчисткой улиц наглядно проявились после снегопада, накрывшего регион в январе этого года. Справиться с завалами мешал в числе прочего и припаркованный на обочинах и тротуарах транспорт.

«Спецмашины объезжают их, и остается вал. А если там много автомобилей стоит, то, соответственно, 10-15 метров будет не очищено. А когда узкие улицы проходим, они там не могут ничего толком обработать», - пояснял замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов.

20 февраля стало известно об утверждении порядка перемещения автомобилей, препятствующих уборке и вывозу снега или ликвидации коммунальных аварий.