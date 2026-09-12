В минлесхозе напомнили водителям о периоде гона копытных

Общество

В минлесхозе напомнили водителям о периоде гона копытных
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В Пензенской области наступило время гона копытных животных, на дорогах может быть опасно, предупредили водителей в региональном минлесхозе.

«За последнюю неделю в Лопатинском и Шемышейском районах произошло два ДТП с участием диких животных. На проезжую часть выбежали лось и косуля, к сожалению, животные погибли», - рассказали в ведомстве.

Водителей попросили быть бдительными на дорогах, проходящих через леса. Во время гона копытные теряют осторожность и могут выбежать на трассу.

«Необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, чтобы всегда была возможность снизить скорость и вовремя остановиться. Особо внимательными следует быть в местах установки дорожных знаков 1.27 «Дикие животные», 1.26 «Перегон скота» и следовать на данных участках с минимальной скоростью движения», - обратились к автомобилистам в областной ГАИ.

Период гона у копытных продлится до октября.

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