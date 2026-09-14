В Бессоновском районе насмерть сбили лося

Происшествия

В Бессоновском районе насмерть сбили лося
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В ночь на воскресенье, 13 сентября, в Бессоновском районе случилось ДТП, в котором пострадали люди и погибло дикое животное.

По предварительным данным, в 1:40 на 621-м километре федеральной трассы М-5 «Урал», у развязки с улицей Аустрина на выезде из Пензы, 19-летний водитель «Лады-Гранты» сбил лося.

И он сам, и его 16-летний пассажир получили травмы, их увезли в больницу. 18-летнему юноше, ехавшему в той же машине, оказали помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

По сообщениям очевидцев, лось не выжил.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Ранее в региональном минлесхозе водителям напомнили, что до октября у копытных идет гон. В это время животные утрачивают осторожность.

«За последнюю неделю в Лопатинском и Шемышейском районах произошло два ДТП с участием диких животных. На проезжую часть выбежали лось и косуля, к сожалению, животные погибли», - рассказали в ведомстве.

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