График движения поездов Сызрань - Кузнецк изменят на 2 дня

В понедельник и вторник, 21 и 22 сентября, изменится график движения пригородных поездов между Сызранью-I и Кузнецком.

Такая необходимость возникла из-за ремонтных работ, запланированных Куйбышевской железной дорогой на нескольких перегонах, уточнили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Изменится расписание поезда № 6585/7587 Сызрань-I - Репьевка - Кузнецк на участке Ключики - Кузнецк.

Поезд отправится со станции Сызрань-I в 18:35, прибудет в Репьевку в 19:04 и поедет дальше в 19:05. В Ключиках он окажется в 20:12, отправление оттуда запланировано на 20:13.

В Кузнецк состав прибудет в 19:56.