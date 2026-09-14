В Пензенской области с начала года под поезд попали 6 человек

В Пензенской области за 8 месяцев 2026 года травмы на железной дороге получили шесть человек, четверо из них - смертельные.

В пресс-службе КбшЖД отметили, что общее количество ЧП по сравнению с аналогичным периодом 2025-го снизилось на 25%, число летальных исходов - на 20% (годом ранее было 5 случаев).

Жителей региона призывают соблюдать правила безопасности на путях, родителям напоминают о важности бесед с детьми на эту тему.

9 января в Пачелме под колесами поезда, следовавшего по маршруту Кирсанов - Ртищево, погибла женщина 1983 года рождения. Она переходила пути в неположенном месте.

4 мая поезд из Пачелмы насмерть сбил 12-летнего подростка на мотоцикле в Тамбовской области. Он пересекал пути по пешеходному переходу, который не предназначен для проезда транспорта.