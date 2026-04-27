Лестница на Ласточку оказалась разрушена

Снег, лед и земля сошли со склона и разрушили лестницу, ведущую к озеру на Ласточке (народное название экопарка «Ласточкины горы»).

Фотографии сломанной конструкции были выложены в группе «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

На пост отреагировал представитель городского управления ЖКХ. Ведомство оказалось в курсе, что лестничный спуск на территорию «Ласточкиных гор» поврежден.

«Муниципалитет ищет пути решения, чтобы восстановить указанную конструкцию», - пояснил специалист.

Летом 2025 года пензенцы жаловались, что экопарк «Ласточкины горы» после каждой субботы оказывался заваленным мусором.