Стало известно, где пензенцы чаще всего подключаются к Wi-Fi
Пензенцы чаще всего подключаются к бесплатному Wi-Fi на остановках, пока ждут общественный транспорт. К такому выводу пришли специалисты регионального министерства цифрового развития и связи.

За 2 месяца 2026 года именно в этих точках горожане вошли в сеть Wi-Fi Penza_Free более 450 000 раз.

Самой востребованной оказалась остановка «Площадь Ленина» на Кирова, 63. Здесь зафиксировано почти 70 000 подключений. На втором месте - «Библиотека им. Лермонтова» со стороны памятника Первопоселенцу - более 61 000 подключений.

«Такие результаты закономерны. Ожидая транспорта, люди отвечают на сообщения, читают новости, решают какие-то свои повседневные задачи в интернете. С учетом этой статистики хотим попробовать запустить Wi-Fi на остановках в других районах. Сейчас один из операторов связи предложил нам в тестовом режиме бесплатно запустить пару локаций, посмотреть, насколько востребованы будут эти точки. Когда проект будет реализован, обязательно расскажем об этом дополнительно», - отметил глава минцифры Максим Изосимов.

Среди других локаций, где есть сеть Penza_Free, наибольшей популярностью пользуются Юбилейная площадь и улица Московская.

