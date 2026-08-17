В парке Белинского расширили зону покрытия общедоступной сети Wi-Fi

В Пензе расширили зону покрытия общедоступной сети Wi-Fi Penza_Free в парке имени Белинского.

По словам губернатора, теперь Wi-Fi есть не только около планетария, но и в основной части, где работают аттракционы.

До 1 сентября роутеры появятся и в местах, где сейчас идет реконструкция.

Также дополнительное оборудование установили на улице Московской, чтобы пензенцы могли пользоваться интернетом в ее верхней части.

«К сети Penza_Free можно подключиться на 64 остановках общественного транспорта в микрорайонах Терновка, Ахуны, Арбеково, Стрела, Север, Шуист, на Западной поляне, в Заводском районе и центре города», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.