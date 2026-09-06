В Пензе благоустроили сквер у памятника А. П. Баталину

Благоустройство сквера у памятника А. П. Баталину возле здания регионального правительства на улице Кирова закончено. Фото появились в Сети в воскресенье, 6 сентября.

Судя по кадрам, на территории появились скамейки, рабочие привели в порядок площадку и посадили цветы.

Монумент установили в декабре 2025 года. Скульптор Владимир Трулов изобразил Александра Баталина сидящим около карты Пензенской области - олицетворения его главного достижения.

В марте путем электронного аукциона определили подрядчика. Стоимость работ оценили в 13 585 390 рублей. Завершить их планировали до 31 августа.

В мае сквер передали из собственности города в собственность региона. Благоустройство началось после оформления всех необходимых документов.