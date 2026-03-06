Участок ул. Кирова у здания правительства преобразится к осени

В Пензе на благоустройство территории у здания областного правительства со стороны улицы Кирова выделили 14 929 000 рублей. Деньги предусмотрены на создание проекта и сами работы. Поиск подрядчика ведется на портале госзакупок.

Предполагается заменить тротуарную плитку на площади 144 кв. м и бордюры, отремонтировать подпорные стенки и облицевать их гранитной плиткой, установить 3 парковых светильника, скамейки со спинкой, урны, подсветить памятник Александру Баталину.

Также в планах - выполнить озеленение территории на площади 480 кв. м с ревизией существующих растений.

Закончить все работы необходимо до 31 августа 2026 года, сообщается в проекте контракта, который заключат с победителем электронного аукциона.

Прошлым летом преобразилась территория с противоположной стороны здания регионального правительства: там открыли Галерею почета и славы Пензенской области. Рядом установили бюсты 2 советских чиновников - первых секретарей местного обкома КПСС Бориса Зубкова и Федора Куликова.