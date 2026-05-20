Сквер у здания областного правительства передадут городу

Сквер у здания областного правительства со стороны улицы Кирова планируется передать из собственности региона в собственность города Пензы. Информация об этом прозвучала на комиссии в думе в среду, 20 мая.

Речь идет о территории вокруг памятника Александру Баталину, установленного в прошлом году.

Предполагается, что после оформления всех необходимых документов сквер благоустроят.

В марте городское управление капитального строительства через электронный аукцион подыскало подрядчика, который создаст проект благоустройства данного участка и выполнит работы за 13 585 390 рублей.

Здесь планируется заменить тротуарную плитку на площади 144 кв. м и бордюры, отремонтировать подпорные стенки и облицевать их гранитной плиткой, установить 3 парковых светильника, скамейки со спинкой, урны, подсветить памятник Баталину, выполнить озеленение на площади 480 кв. м с ревизией существующих растений.

Закончить все работы намечено до 31 августа 2026 года.