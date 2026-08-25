Остаются голые просеки: вокруг Никольска массово вырубают деревья

Жителей Никольска возмущает массовая вырубка здоровых деревьев в окрестностях города и в районе. «С утра и до вечера у нас не смолкают бензопилы. Рубят и вывозят лес в огромных масштабах», - пожаловались они.

По словам никольчан, уничтожаются деревья вокруг города и ближайших сел. Остаются голые просеки и разбитые лесовозами дороги.

«Это катастрофа. Некогда зеленый Никольск превращается в пустыню. К тому же упавший еще во времена урагана лес так и лежит на своих местах. Никто его не убирает, хотя это было заявлено администрацией и деньги на это выделялись явно», - отметили никольчане.

На обращение отреагировал представитель регионального минлесхоза. По его словам, в районе проходят санитарные рубки, назначенные по результатам обследования. Случившийся в 2023-м бурелом негативно сказался на никольском лесе.

«Единичные зеленые деревья не смогут обеспечить выполнение своих защитных функций и при небольших порывах ветра будут вываливаться, в связи с чем целесообразно проведение сплошной санитарной рубки», - пояснил представитель министерства на странице губернатора во «ВКонтакте».

На участке, где прошла рубка, планируют посадить сосны.

«На сегодняшний день работы по обследованию поврежденных участков продолжаются. На участках леса, где имеется сухостой, планируются выборочные рубки. В ходе данных мероприятий будут убираться сухостой, больные деревья, валежник», - добавил представитель минлесхоза.

Кроме того, деревья в окрестностях Никольска вырубает арендатор лестного участка. Это запланированная деятельность по проекту освоения лесов и уходу за ними.

Ураган, пронесшийся по Никольскому району 29 июля 2023 года, проредил местный лес настолько, что тот стал неузнаваемым. 3 августа в Сети появилось видео, снятое с высоты птичьего полета и шокирующее размахом бедствия: на кадрах сотни деревьев лежат вповалку.