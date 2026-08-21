В Пензенской области разрешили черный цвет для такси

Общество

В Пензенской области разрешили черный цвет для такси
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В Пензенской области изменили требования к цветовой гамме такси. Соответствующий законопроект приняли на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 21 августа.

Теперь допустим не только белый, но и черный цвет машин.

«Выбор белого и черного цветов в качестве допустимых обусловлен следующими факторами: данные цветовые гаммы являются наиболее распространенными на рынке и являются базовыми при изготовлении легковых автомобилей; предлагаемая цветовая гамма позволит снизить издержки предпринимателей по покраске кузова; черный цвет востребован для автомобилей повышенного класса комфортности», - пояснил глава областного министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

Закон вступит в силу после 10 дней с момента его официального опубликования.

Закон, устанавливающий только один цвет такси, белый, начал действовать в Пензенской области 1 сентября 2023 года. Принятый документ способствовал приведению внешнего облика машин к единому стандарту.

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