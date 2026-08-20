Перед Днем города в Пензе очистят Суру

Общество

Перед Днем города в Пензе очистят Суру
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В Пензе перед Днем города, который в этом году празднуется 12 сентября, прибрежную зону Суры очистят от ряски.

Работы выполнят сотрудники муниципалитета совместно с представителями бизнеса.

«Набережная станет одной из ключевых площадок празднования. Нужно, чтобы она блистала чистотой», - отметил глава Пензы Олег Денисов в соцсетях.

Ранее жители областного центра пожаловались, что река не очищена. Ее вид портит впечатление от прогулок. «Такое безобразие редко где увидишь», - резюмировали горожане.

12 сентября с набережной Суры пензенцы смогут наблюдать за салютом (0+). Он начнется в 22:00. Техзадание предполагает запуск не менее 3 408 залпов (из них 1 792 высотных) с как минимум 11 точек.

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