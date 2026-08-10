В День города на набережной Суры устроят праздничный салют

Общество

В День города на набережной Суры устроят праздничный салют
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12 сентября, в день, когда пензенцы будут отмечать 363-летие города, на набережной Суры прогремит праздничный салют (0+). Желающим увидеть шоу рекомендуют собраться в районе «Ростка».

Фейерверк начнется в 22:00 (время может быть скорректировано) и продлится около 15 минут, за него готовы заплатить 2 046 590 рублей, сообщается на портале госзакупок. Сейчас идет поиск поставщика услуги.

Техзадание предполагает запуск не менее 3 408 залпов (из них 1 792 высотных) с как минимум 11 точек.

«Протяженность пусковой площадки вдоль реки Суры - не менее 80 метров, панорама в высотной части не менее 100 метров. Интервал между выстрелами - не более 1 секунды. Высота разрывов пиротехнических изделий - до 150 метров», - уточняется в документации.

В прошлом году День города отмечался 12 июня. Салют на набережной Суры обошелся в 1 000 000 рублей. Также залпы запускались со смотровой площадки на улице Мира, в Терновке и у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Дальнем Арбекове.

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