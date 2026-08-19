Пензенцы нашли «шикарное местечко» для любования нечищеной Сурой

Глас народа

Пензенцы нашли «шикарное местечко» для любования нечищеной Сурой
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Салют в честь Дня города в этом году можно будет смотреть не только с набережной, но и с косы, идущей от берега в районе «Ростка», шутят пензенцы.

Пензенцы нашли «шикарное местечко» для любования нечищеной Сурой Пензенцы нашли «шикарное местечко» для любования нечищеной Сурой

«Шикарное местечко для просмотра салюта! Коса! Полуостров! А в дневное время отсюда хорошо любоваться нечищеной Сурой. Такое безобразие редко где увидишь», - поделились впечатлениями пензенцы, прогулявшиеся по набережной в среду, 19 августа.

Пензенцы нашли «шикарное местечко» для любования нечищеной Сурой Пензенцы нашли «шикарное местечко» для любования нечищеной Сурой

Состояние реки в центре города не раз обсуждалось в соцсетях. Пензенцы отмечают, что такой непрезентабельный вид у нее каждое лето.

Пензенцы нашли «шикарное местечко» для любования нечищеной Сурой

12 сентября салют в честь Дня города (0+) предлагается смотреть с набережной Суры. Он начнется ориентировочно в 22:00 и продлится 15 минут. Собравшиеся увидят не менее 3 408 залпов (из них 1 792 высотных) как минимум с 11 точек.

К окончанию шоу на улицу Кирова подадут автобусы большой вместимости, которые с 22:15 начнут развозить горожан во все районы областного центра.

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