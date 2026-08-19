Пензенцы нашли «шикарное местечко» для любования нечищеной Сурой

Салют в честь Дня города в этом году можно будет смотреть не только с набережной, но и с косы, идущей от берега в районе «Ростка», шутят пензенцы.

«Шикарное местечко для просмотра салюта! Коса! Полуостров! А в дневное время отсюда хорошо любоваться нечищеной Сурой. Такое безобразие редко где увидишь», - поделились впечатлениями пензенцы, прогулявшиеся по набережной в среду, 19 августа.

Состояние реки в центре города не раз обсуждалось в соцсетях. Пензенцы отмечают, что такой непрезентабельный вид у нее каждое лето.

12 сентября салют в честь Дня города (0+) предлагается смотреть с набережной Суры. Он начнется ориентировочно в 22:00 и продлится 15 минут. Собравшиеся увидят не менее 3 408 залпов (из них 1 792 высотных) как минимум с 11 точек.

К окончанию шоу на улицу Кирова подадут автобусы большой вместимости, которые с 22:15 начнут развозить горожан во все районы областного центра.