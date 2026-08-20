12 сентября в центре Пензы запретят продажу алкоголя

В субботу, 12 сентября, когда в Пензе будет отмечаться День города (0+), в центре запретят розничную продажу алкогольной продукции в торговых точках. Соответствующее постановление главы Пензы Олега Денисова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о магазинах, расположенных в квадрате улиц Бакунина - Урицкого - Кураева - Володарского.

В зону ограничения попадают 14 торговых точек по адресам: ул. Кирова, 10а, 42, 43, 73; ул. Урицкого, 44а, 44Б; ул. Московская, 37, 65а; ул. Володарского, 74а; ул. Славы, 10; ул. Либерсона, 35Б; ул. Пушкина, 2; ул. Московская, 83; ул. Гладкова, 1.

Главной площадкой для проведения праздничных мероприятий в этом году выбрана площадь Ленина. С программой Дня города можно ознакомиться здесь. Известно, что для пензенцев выступит группа «Любэ», а в 22:00 (ориентировочно) с набережной можно будет посмотреть салют.

К окончанию шоу на улицу Кирова подадут автобусы большой вместимости, которые с 22:15 начнут развозить горожан во все районы областного центра.