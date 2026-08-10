После салюта в День города пензенцев развезут по домам на автобусах

Общество

После салюта в День города пензенцев развезут по домам на автобусах
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12 сентября после салюта в честь Дня города пензенцы смогут добраться до дома на общественном транспорте. Соответствующее постановление главы областного центра Олега Денисова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Огненное шоу (0+) состоится на набережной Суры, наблюдать за ним удобнее всего будет у «Ростка».

Салют начнется ориентировочно в 22:00 и продлится 15 минут. За него предполагается заплатить 2 046 590 рублей.

Собравшиеся увидят не менее 3 408 залпов (из них 1 792 высотных) с как минимум 11 точек.

К окончанию шоу на улицу Кирова подадут автобусы большой вместимости, которые с 22:15 начнут развозить горожан во все районы областного центра. Они будут отправляться по мере заполнения.

С программой Дня города можно ознакомиться здесь.

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