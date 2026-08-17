Пензу украсят флаговыми композициями перед праздником

Ко Дню российского флага, который отмечается ежегодно 22 августа, Пензу украсят соответствующими композициями. Такое поручение дал глава города Олег Денисов в понедельник, 17 августа.

Он призвал чиновников взаимодействовать с представителями бизнеса, чтобы те разместили декор на фасадах предприятий.

«Кроме того, в ближайшие дни нужно включить подсветку триколора на мостах и путепроводах. Город должен быть украшен, впереди нас ждет еще один большой праздник - День города», - напомнил Олег Денисов.

Основные торжества, посвященные 363-летию Пензы, намечены на 12 сентября. Мероприятия пройдут, в частности, на площади Ленина, в скверах и парках. Вечером у «Ростка» устроят салют (0+), а в Дальнем Арбекове - фейерверочный показ (0+).

По окончании пиротехнических шоу пензенцы смогут добраться домой на общественном транспорте.

Целиком с программой Дня города можно ознакомиться здесь.