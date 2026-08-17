Пензу украсят флаговыми композициями перед праздником

Общество

Пензу украсят флаговыми композициями перед праздником
Печать
Max

Ко Дню российского флага, который отмечается ежегодно 22 августа, Пензу украсят соответствующими композициями. Такое поручение дал глава города Олег Денисов в понедельник, 17 августа.

Он призвал чиновников взаимодействовать с представителями бизнеса, чтобы те разместили декор на фасадах предприятий.

«Кроме того, в ближайшие дни нужно включить подсветку триколора на мостах и путепроводах. Город должен быть украшен, впереди нас ждет еще один большой праздник - День города», - напомнил Олег Денисов.

Основные торжества, посвященные 363-летию Пензы, намечены на 12 сентября. Мероприятия пройдут, в частности, на площади Ленина, в скверах и парках. Вечером у «Ростка» устроят салют (0+), а в Дальнем Арбекове - фейерверочный показ (0+).

По окончании пиротехнических шоу пензенцы смогут добраться домой на общественном транспорте.

Целиком с программой Дня города можно ознакомиться здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мэрия праздник украшение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!