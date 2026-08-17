Названа причина масштабного отключения воды в Пензе

Общество

Названа причина масштабного отключения воды в Пензе
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Внеплановое масштабное отключение воды в Пензе случилось из-за аварии на трубопроводе диаметром 800 мм на улице Ладожской, 1.

Произошел прорыв корпуса запорной арматуры диаметром 300 мм, уточнили в Горводоканале.

Сейчас специалисты меняют задвижку.

Названа причина масштабного отключения воды в Пензе

Утром в понедельник, 17 августа, в нескольких районах Пензы, включая Арбеково, отключили водоснабжение. Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Точный срок возвращения ресурса в Горводоканале не назвали. «Обращаем внимание на то, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - отметили в ресурсоснабжающей организации.

Был организован подвоз технической воды на улицу Стасова, 7 (больница № 6).

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