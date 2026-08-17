Назван адрес подвоза технической воды в Арбекове

Общество

Назван адрес подвоза технической воды в Арбекове
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В Пензе из-за внепланового отключения организован подвоз технической воды на улицу Стасова, 7 (больница № 6). Горводоканал сообщил об этом в 9:03 понедельника, 17 августа.

Адрес согласован с администрацией Октябрьского района.

Ранее стало известно, что в нескольких районах, включая Арбеково, отключили водоснабжение из-за ремонта на участке водовода на улице Ладожской, 1. Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Точный срок возвращения ресурса в Горводоканале не назвали.

«Обращаем внимание на то, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - отметили в ресурсоснабжающей организации.

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