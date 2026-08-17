В нескольких районах Пензы отключили воду

В понедельник, 17 августа, сразу в нескольких районах Пензы отключили водоснабжение из-за ремонта на участке водовода на ул. Ладожской, 1. Горводоканал сообщил об этом в 8:20.
Ресурса нет по следующим адресам:
- ул. Лозицкой;
- 2, 3, 5-й Виноградные проезды;
- ул. Рахманинова;
- 1, 2, 3-й проезды Рахманинова;
- ул. Мусоргского;
- 1-й проезд Мусоргского;
- ул. Глазунова;
- ул. Тернопольская;
- пр. Победы;
- ул. Минская;
- ул. Ульяновская;
- ул. Кронштадтская;
- пр. Строителей;
- ул. Онежская;
- ул. Ладожская;
- ул. Собинова;
- ул. Стасова;
- ул. Бородина;
- 4-й и 6-й проезды Пестеля;
- 1-й и 2-й проезды Стасова;
- ул. Лядова;
- ЖК «Арбековская застава»;
- ЖК «Лугометрия»;
- ул. Одесская;
- микрорайон Заря;
- ул. Яблоневая;
- ул. Хорошая;
- ул. Большая Поляна;
- ул. Малая Поляна;
- ул. Виражная;
- ул. Переходная;
- ул. Ясная;
- ул. Радужная и проезды;
- ул. Сиреневая;
- ул. Кленовый Бульвар;
- ул. Рябиновая и проезды;
- ул. Малинка;
- ул. Кольцова;
- проезд Будашкина;
- ул. Маресьева;
- ул. Гастелло;
- ул. Сурикова;
- ул. Челюскина;
- проезд Маресьева;
- ул. Большая Бугровка;
- ул. Харьковская;
- ул. Орловская;
- ул. Аксакова;
- ул. Кубинская;
- ул. Волгоградская;
- ул. Чебышева;
- ул. Сахарова;
- ул. Симферопольская;
- ул. Липовская;
- ул. Ферганская;
- ул. Пермская;
- ул. Загородная;
- ул. Львовская;
- ул. Мереняшева,
- ул. Кордон Октябрьский Сад;
- ул. Курская, 70 (молкомбинат);
- ЗРК «Дизель-Арена»;
- ул. Окружная, 27в (ТЦ «Перекресток»);
- ул. Энгельса (котельная);
- ул. Пермская, 2а (церковь);
- ул. Кижеватова, 7, 13, 23, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37;
- ул. Силикатная, 4, 16, 18, 20;
- ул. Воронова, 18, 20, 24;
- 1-й проезд Красные Кирпичики, 1, 3;
- ул. Российская, 31, 37, 41, 45, 47, 53;
- пос. «Дубрава»;
- ул. Зеленодольская.
Точный срок возвращения ресурса в Горводоканале не назвали.