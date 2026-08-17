В нескольких районах Пензы отключили воду

В понедельник, 17 августа, сразу в нескольких районах Пензы отключили водоснабжение из-за ремонта на участке водовода на ул. Ладожской, 1. Горводоканал сообщил об этом в 8:20.

Ресурса нет по следующим адресам:

- ул. Лозицкой;

- 2, 3, 5-й Виноградные проезды;

- ул. Рахманинова;

- 1, 2, 3-й проезды Рахманинова;

- ул. Мусоргского;

- 1-й проезд Мусоргского;

- ул. Глазунова;

- ул. Тернопольская;

- пр. Победы;

- ул. Минская;

- ул. Ульяновская;

- ул. Кронштадтская;

- пр. Строителей;

- ул. Онежская;

- ул. Ладожская;

- ул. Собинова;

- ул. Стасова;

- ул. Бородина;

- 4-й и 6-й проезды Пестеля;

- 1-й и 2-й проезды Стасова;

- ул. Лядова;

- ЖК «Арбековская застава»;

- ЖК «Лугометрия»;

- ул. Одесская;

- микрорайон Заря;

- ул. Яблоневая;

- ул. Хорошая;

- ул. Большая Поляна;

- ул. Малая Поляна;

- ул. Виражная;

- ул. Переходная;

- ул. Ясная;

- ул. Радужная и проезды;

- ул. Сиреневая;

- ул. Кленовый Бульвар;

- ул. Рябиновая и проезды;

- ул. Малинка;

- ул. Кольцова;

- проезд Будашкина;

- ул. Маресьева;

- ул. Гастелло;

- ул. Сурикова;

- ул. Челюскина;

- проезд Маресьева;

- ул. Большая Бугровка;

- ул. Харьковская;

- ул. Орловская;

- ул. Аксакова;

- ул. Кубинская;

- ул. Волгоградская;

- ул. Чебышева;

- ул. Сахарова;

- ул. Симферопольская;

- ул. Липовская;

- ул. Ферганская;

- ул. Пермская;

- ул. Загородная;

- ул. Львовская;

- ул. Мереняшева,

- ул. Кордон Октябрьский Сад;

- ул. Курская, 70 (молкомбинат);

- ЗРК «Дизель-Арена»;

- ул. Окружная, 27в (ТЦ «Перекресток»);

- ул. Энгельса (котельная);

- ул. Пермская, 2а (церковь);

- ул. Кижеватова, 7, 13, 23, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37;

- ул. Силикатная, 4, 16, 18, 20;

- ул. Воронова, 18, 20, 24;

- 1-й проезд Красные Кирпичики, 1, 3;

- ул. Российская, 31, 37, 41, 45, 47, 53;

- пос. «Дубрава»;

- ул. Зеленодольская.

Точный срок возвращения ресурса в Горводоканале не назвали.