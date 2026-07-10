В Кузнецке заливают фундамент под памятник участникам СВО

В Кузнецке продолжается благоустройство двух скверов. Одна из территорий уже почти готова, сообщил глава города Виктор Агафонов на своей странице во «ВКонтакте» в пятницу, 10 июля.

Работы завершаются в сквере на улице Кирова, 95. Специалисты заасфальтировали дорожки, установили освещение, лавочки и урны. В планах - озеленить место.

«Приглашаю жителей окрестных домов проявить инициативу и вместе подумать, какие растения лучше всего подойдут для этого уютного уголка», - написал Агафонов.

Завершающий штрих благоустройства территории - ремонт дороги на улице Кирова и создание тротуара вдоль нее.

На улице Ленина обустраивают сквер, посвященный кузнечанам - участникам СВО.

«Сейчас подрядная организация завершает подготовительные работы: все готово к укладке плитки и асфальтированию. Сегодня начнется заливка фундамента под памятник - сам памятник уже заказан», - сообщил Виктор Агафонов.

Открыть сквер планируют в начале сентября.