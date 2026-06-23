В Кузнецке открыли памятник погибшим выпускникам школы № 6

В Кузнецке у школы № 6 торжественно открыли памятник выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО. Церемония состоялась в День памяти и скорби - 22 июня.

Автор монумента Юрий Фадеев 40 лет занимается кузнечным делом.

«Ко мне просто обратились люди, воюющие в зоне спецоперации, с просьбой сделать памятник. Я их попросил привезти какие-нибудь железки - гильзы, трак от танка и так далее. Вот так с миру по нитке и собрали метал», - рассказал он.

В итоге в композицию вошли дрон, ракета, снаряды, автомат Калашникова и журавли - символ душ погибших солдат.

На монументе значатся имена 9 выпускников школы № 6.