Мурал на фасаде пензенского колледжа пообещали сохранить

Мурал «Вчера и завтра», украшавший стену корпуса социально-педагогического колледжа в Пензе (Гоголя, 3), останется на месте. Об этом стало известно в понедельник, 27 июля.

«Хочу успокоить коллег: изображение девушки с косой, которое являлось брендом нашего колледжа на фасаде, будет сохранено», - пообещала директор учебного заведения Людмила Петрова.

Картина появилась на здании в сентябре 2021 года, автор - художник Никита Романов. В июне 2026-го «девушка с косой» скрылась под панелями утеплителя при капитальном ремонте корпуса, построенного в 1978 году.

На данный момент готовность объекта составляет около 70%, сообщили в областном минобре. Подрядчик закончил основные внутренние работы, строители выполняют чистовую отделку стен (осталось только нанести декоративное покрытие и покрасить), уложили плитку, до конца июля должны настелить линолеум. Смонтированы подвесные потолки.

Утепление фасада завершено, завезены металлокассеты для финишного покрытия. Инженерные работы и устройство стяжки произведены полностью.

Главная задача - решить вопрос обучения в две смены. С этой целью на 4-м и 5-м этажах расширят аудитории. Их оснастят оборудованием для подготовки студентов, в том числе трансляционным, и обустроят мастерские.

Работы находятся на постоянном контроле региональных минстроя и минобра. Срок завершения ремонта - 20 августа.