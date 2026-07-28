Минобороны РФ дали доступ к данным ЗАГС

У Минобороны РФ и Росгвардии появился доступ к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В нем говорится, что ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, гражданах, уволенных из армии, и членах их семей.

«Это позволит ведомствам оперативно получать информацию об изменении семейного положения граждан, количестве детей, смене имени и фамилии», - отмечается в канале Минобороны РФ в МАХ.

Кроме того, упростится и ускорится получение социальной поддержки для этих категорий россиян, им не потребуется посещать различные ведомства для оформления дополнительных подтверждающих документов.

Указ уточняет, какие должностные лица имеют право запрашивать сведения из госреестра ЗАГС. В их число вошли командиры воинских частей ВС РФ и Росгвардии.

Документ уже вступил в силу.