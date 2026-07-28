На ряде улиц в центре Пензы отключили горячую воду

В Пензе продолжаются гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим в домах на ряде улиц со вторника, 28 июля, отключили горячую воду, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Ресурса нет по следующим адресам:

- ул. Пушкина, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 43, 45, 47, 49, 51;

- ул. Ставского, 6, 9а, 10, 12;

- ул. Суворова, 117, 121, 125, 129, 131, 139, 143, 143а, 145, 147, 151, 155, 157, 159, 161, 165, 169, 169а, 185;

- ул. Бакунина, 80, 80а, 137, 139, 150;

- ул. Плеханова, 6, 10, 12, 14, 16, 18;

- ул. Кулакова, 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 11а, 14, 14а;

- ул. Новый Кавказ, 8;

- ул. Ворошилова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10;

- ул. Коммунистическая, 7, 7а;

- ул. Максима Горького, 54;

- ул. Космодемьянской, 5.

Также горячей воды нет в следующих социальных объектах:

- лицей № 14 (ул. Шевченко, 17);

- школа № 2, ФОК (ул. Бакунина, 115);

- детский сад № 103 (ул. Пушкина, 17Б);

- детский сад № 123 (ул. Суворова, 137);

- детский сад № 88 (улица Новый Кавказ, 30);

- училище Олимпийского резерва (улица Пугачева, 93);

- центральная женская консультация (улица Пушкина, 56);

- городская поликлиника № 3 (улица Володарского, 34);

- областная филармония (улица Суворова, 215);

- ДВС «Сура» (улица Красная, 106);

- ККЗ «Пенза» (улица Бакунина, 147).

Ресурс предполагают вернуть в 20:00 10 августа.