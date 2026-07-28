Опубликован график отключения света в Пензе 29 июля

На среду, 29 июля, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся центр города, Терновка, Маньчжурия, улицы Буровая, Чаадаева, Фабричная, Ново-Приютская и Транспортная, проспект Строителей и Буровой переулок, а также СНТ «Дубрава» и «Засека».

С 8:30 до 12:00 без света останется СНТ «Дубрава», уч.: 2, 3, 5, 6, 8-11, 13а, 14, 15, 17, 21-23, 25-27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 46, 48-51, 56-59, 62, 64-67, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 84, 87, 88, 90, 91, 95-99, 101, 104, 108-110, 114, 116-119, 122-125, 127-129, 131-136, 138-142, 144, 146, 147, 149-154, 156, 159-164, 166, 167, 169, 170, 173-179, 182-184, 186, 187, 189-191, 194-203, 205, 207-212, 215, 217, 219-222, 224-226, 228-231, 236-241, 244-247, 249-253, 259-262, 267-269, 271, 272, 274-276, 278, 285, 286, 288-292, 294, 296, 298, 299, 302-313, 315-324, 327, 329-332, 337-340, 342, 344-347, 349-362, 365, 369, 371-375, 377, 378, 380, 392-394, 396-402, 405а, 407, 408, 410, 412, 414, 416, 417, 419, 420, 425, 427-435, 437-439, 441-444, 447-452, 454-456, 458, 459, 461, 462, 464-468, 470-472, 474, 476, 477, 479-482, 486, 486а, 487, 489-496, 498-505, 508-512, 517-520, 522-524, 526, 531, 536, 539, 540, 542, 543, 548, 551, 553, 554, 556, 557, 559, 566-575, 619, 621, 623, 624, 628-630, 632, 636, 640, 652, 670, 672-674, 686, 689, 693, 705, 713а, 729, 732, 736, 762, 784.

С 8:30 до 16:00 приостановят снабжение домов на улицах Буровой и Чаадаева, в Буровом переулке (без уточнений по номерам), с 8:30 до 16:30 - на проспекте Строителей, 142.

с 9:00 до 11:00:

- ул. Бригадная, 1-15 (нечетные);

- ул. Галетная, 1/9, 3, 5, 22а, 24, 26, 28, 30, 30/14, 34, 38, 40;

- ул. Индустриальная, 4Б, 37, 43, 49, 51, 55, 57;

- ул. Ремесленная, 3, 5, 7, 17;

- ул. Слесарная, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 9/32, 10, 10а, 13, 13а, 15, 17/47, 20, 22;

- Слесарный пр-д, 3;

- ул. Стрелочная, 8, 20, 24;

- ул. Терновского, 2, 4, 6, 10, 12;

- 2-й Токарный пр-д, 2а, 2Б.

С 9:00 до 12:00 пройдут отключения на Пушкина, 24, 30, и в проезде Пушкина, 2, 3, с 9:00 до 16:30 - на Володарского, 7, и Московской, 2/30, 4Б, 6, 10, 16, 18, 20, 22-20.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Демьяна Бедного, 20а;

- 2-й пр-д Демьяна Бедного, 21;

- ул. Казанская, 1Б, 1в, 1д, 2, 2а, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10-30 (четные), 34а;

- 2-й Казанский пр-д, 3, 12;

- ул. Ново-Казанская, 1д, 3, 5, 7, 9, 13-25 (нечетные), 16, 29, 39, 41;

- ул. Перовской, 2, 2а, 2Б;

- ул. Рязанская, 13.

С 13:00 до 15:30 - СНТ «Засека», 1-15, 21, 26-39, 42, 44-46, 49-51, 53-64, 67, 69-77, 79, 81-85, 87, 88, 90-94, 96-99, 102-105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 117-119, 123, 124, 126-129, 131, 132, 134, 137-140, 143-146, 149, 151, 153, 155, 157, 157а, 158, 163-167, 171-174, 177-179, 181, 182, 184-187, 191-193, 196-201, 203, 204, 265, 278, 295а, уч.: 17, 19, 68, 22.

С 13:30 до 15:30:

- ул. Фабричная, 7, 9;

- ул. Ново-Приютская, 1а, 1Б-5, 7, 9, 11, 13, 13а,

- ул. Транспортная, 5-21 (нечетные), 27, 29, 31, 33а, 37, 39, 41, 43, 45.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.