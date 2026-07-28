Врач назвал признаки головной боли, указывающей на инсульт

Общество

Врач назвал признаки головной боли, указывающей на инсульт
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Головная боль, возникшая одновременно со слабостью рук, онемением лица или потерей чувствительности может указывать на инсульт, рассказал доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики им. Бадаляна Пироговского университета Артем Толмачев.

Также опасна очень сильная головная боль, возникшая после черепно-мозговой травмы, и боль, сопровождающаяся двоением в глазах, речевыми нарушениями и другими неврологическими симптомами.

«Такая головная боль может быть связана с инсультом, различными инфекциями, новообразованиями головного мозга и другими серьезными состояниями. При выявлении такой симптоматики следует незамедлительно обратиться к врачу», - подчеркнул специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

По словам врача, важно и то, каков характер головной боли (постоянная, приступообразная), когда она возникает, помогает ли прием определенных лекарств.

Наиболее часто встречается так называемая головная боль напряжения, ее симптом - ощущение сдавливания вокруг головы по типу «обруча» или «тисков». Она появляется на фоне стресса или выраженного мышечного напряжения.

«Даже такую боль терпеть не стоит», - отметил Толмачев.

Другой тип боли - мигрень - локализуется, как правило, с одной стороны головы и сопровождается повышенной чувствительностью к свету и звукам. Мигрень ухудшает качество жизни пациента.

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