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Культура

В Пензе художник изобразил связь времен на фасаде здания колледжа

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То ли Аленушка, то ли Василиса Прекрасная, кому как больше нравится, повернулась спиной к прохожим. На фасаде здания социально-педагогического колледжа появилось граффити. Автор - художник Никита Романов. Его эскиз победил на региональном этапе окружного фестиваля «ФормАРТ». В этом году он посвящен развитию науки и технологий.

«Работа называется «Вчера и завтра». Нижняя часть рисунка представляет собой девушку, которая одета в старинные одеяния 1663 года, когда был основан наш город. Она отвечает за прошлое, то есть за вчера, и в руках она держит будущее», - рассказал Никита Романов.

Задумку художника студенты колледжа, которые наблюдали за процессом создания граффити, разгадали довольно быстро. Волшебное зеркало символизирует связь времен длиною в 400 лет.

«Думаю, что автор хотел показать, что будущее зависит только от нашего поколения», - отметила девушка.

«Идем и радуемся каждый день, смотрим. Настроение поднимается», - поделилась горожанка.

«Вообще это больше стрит-арт, и то тоже для обывателей. Но если быть еще точнее, то публичный рисунок, а если еще точнее, то это неомурализм», - объяснил Никита Романов.

Художник известен пензенцам своими работами. В разное время его граффити можно было видеть и на прежней Фонтанной площади, там он изобразил известного киногероя Шурика. Также благодаря его мастерству подземный переход на проспекте Победы украсили лица героев Великой Отечественной войны.

Новая работа Никиты Романова поборется за звание лучшей в Приволжском федеральном округе. В октябре должны подвести итоги фестиваля-конкурса.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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