Городищенцы смогут оценить свое здоровье на акции «Пульс жизни»

Общество

Городищенцы смогут оценить свое здоровье на акции «Пульс жизни»
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В Городищенской районной больнице пройдет акция «Пульс жизни», во время которой желающие смогут проверить свое здоровье.

Медики измерят артериальное и внутриглазное давление, рассчитают индекс массы тела, определят уровень глюкозы в крови и биологический возраст, тонус сосудов, мышечную силу кисти.

«Жители смогут получить консультации специалистов 6, 13, 20 и 27 июля», - рассказали в региональном минздраве.

Ранее акцию «Пульс жизни» провели в Шемышейском районе. Обследование прошли почти 250 человек, 54% из них - трудоспособного возраста.

Как отметили в минздраве, благодаря акции многие узнали о недомогании раньше, чем появились первые симптомы.

«Мы обратили внимание, что у людей со здоровыми привычками сосудистый возраст часто ниже или соответствует паспортному, у пожилых пациентов, принимающих статины, он тоже в пределах нормы, а вот у пациентов без терапии он часто повышен из-за снижения эластичности сосудов», - поделилась итогами главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Ирина Пузракова.

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