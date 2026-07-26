27 июля в Пензе ожидается масштабное отключение воды

В понедельник, 27 июля, во многих микрорайонах Пензы на сутки отключат холодную воду. Это связано с необходимостью подключения водопровода от Терновки до улицы Измайлова к системе централизованного снабжения.
С 8:00 27 июля до 8:00 28-го числа без ресурса на время останутся:
- р-н Бригадирского моста;
- Кривозерье;
- Гидрострой;
- Терновка;
- ГПЗ;
- Сурская Ривьера;
- Сосновка;
- Манчжурия;
- Маяк;
- Нахаловка;
- Шуист;
- Согласие;
- Биосинтез;
- Тепличный;
- Юго-Западный.
Кроме того, приостановят подачу в поселок Мичуринский Пензенского района.
Ранее в ресурсоснабжающей компании предупредили, что подвоз технической воды организуется по заявкам. Обращаться следует в диспетчерскую службу ООО «Горводоканал» по телефону 8 (8412) 32-13-50.