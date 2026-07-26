27 июля в Пензе ожидается масштабное отключение воды

В понедельник, 27 июля, во многих микрорайонах Пензы на сутки отключат холодную воду. Это связано с необходимостью подключения водопровода от Терновки до улицы Измайлова к системе централизованного снабжения.

С 8:00 27 июля до 8:00 28-го числа без ресурса на время останутся:

- р-н Бригадирского моста;

- Кривозерье;

- Гидрострой;

- Терновка;

- ГПЗ;

- Сурская Ривьера;

- Сосновка;

- Манчжурия;

- Маяк;

- Нахаловка;

- Шуист;

- Согласие;

- Биосинтез;

- Тепличный;

- Юго-Западный.

Кроме того, приостановят подачу в поселок Мичуринский Пензенского района.

Ранее в ресурсоснабжающей компании предупредили, что подвоз технической воды организуется по заявкам. Обращаться следует в диспетчерскую службу ООО «Горводоканал» по телефону 8 (8412) 32-13-50.