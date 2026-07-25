26 июля воздух в Пензенской области прогреется до +34 градусов

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подготовили подробный прогноз погоды в Пензенской области на 26 июля.

В ночь на воскресенье уличные термометры покажут +15...+20 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +29...+34. К ночи на понедельник прогнозируется +17...+22.

В большинстве районов на протяжении суток ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой, и крупный град. Восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, однако при грозе его порывы могут усилиться до 15-20 м/с, а локально даже до 25-27 м/с.

Из-за вероятного шквала в регионе объявили штормовое предупреждение (оранжевый уровень погодной опасности, означающий реальную угрозу населению и имуществу).

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные на территории Пензенского региона развернется активная циклоническая деятельность, температурный режим будет выше климатической нормы на 2-4 градуса.