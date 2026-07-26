27 июля в отдельных микрорайонах Пензы не будет света

В понедельник, 27 июля, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Военный Городок-2, поселок Монтажный, Терновка, Маньчжурия, Южная Поляна, отдельные адреса на улицах Куйбышева, Буровой, Чаадаева, Набережной Реки Суры, Насосной, Саранской, а также Буровой переулок.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Военный Городок-2, 2, 26, 28, 33, 116;

- пр-д Ермака, 2, 2а, 4, 6, 10;

- ул. Ермака, 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 2е, 3, 4, 4а, 4Б, 5-21.

С 8:30 до 16:00 приостановят снабжение домов на улицах Буровой и Чаадаева, в Буровом переулке (без уточнений по номерам).

С 9:00 до 11:00:

- ул. Мебельная, 43, 47, 51, 53, 55-64, 66, 68, 70, 72;

- 3-й Мебельный пр-д, 1, 3-10, 12; 4-й Мебельный пр-д, 1-5, 7, 9, 11;

- ул. Осоавиахимовская, 12, 12а, 14, 21/74, 23, 27;

- ул. Пограничная, 32, 34, 36, 40, 42, 42а, 44, 46;

- ул. Терновского, 87, 87а, 89, 89Б, 91.

С 9:00 до 12:00 пройдут отключения на Набережной Реки Суры, 1а; Насосной 12; Саранской, 5 и 7, с 9:00 до 16:30 - на Куйбышева, 34Б.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Демьяна Бедного, 20а;

- 2-й пр-д Демьяна Бедного, 21;

- ул. Казанская, 1Б, 1в, 1д, 2, 2а, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10-30 (четные), 34а;

- 2-й Казанский пр-д, 3, 12;

- ул. Ново-Казанская, 1д, 3, 5, 7, 9, 13-25 (нечетные), 16, 29, 39, 41;

- ул. Перовской, 2, 2а, 2Б;

- ул. Рязанская, 13.

С 13:00 до 15:30 ресурс не будут подавать на Чаадаева, 64г, 143, 145, 145а, 149, 151, 151а, 151Б, 153, 153а, 153Б, 153в, з/у 153д, 155.

С 13:30 до 15:30:

- ул. Ватутина, 10, 1-43 (нечетные), 44-47, 49-57 (нечетные), 61-65, 69, 69Б, 71;

- ул. Лескова, 5;

- Подгорный пер., 1-6;

- 1-й Подгорный пр-д, 8; 3-й Подгорный пр-д, 4-15;

- ул. Краснова, 45;

- ул. Тамбовская, 1в.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.