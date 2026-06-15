В Пензенской области нашли 28 мигрантов, подлежащих выдворению

С 1 по 10 июня сотрудники регионального УМВД при участии Военного следственного отдела СК России по Пензенскому гарнизону и при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии провели 1-й этап операции «Нелегал-2026».

Основной целью поставлено выявление и пресечение деятельности, связанной с организацией незаконной миграции и легализацией иностранцев в России.

Силовики провели более 450 рейдов по местам массового пребывания мигрантов, в первую очередь по общежитиям, рынкам, стройплощадкам, предприятиям и увеселительным заведениям.

Кроме того, прошли досмотры машин на трассах и отработка пассажиропотока.

«В результате операции выявлено более 200 нарушений в сфере миграции. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. Также в ходе мероприятия выявлено 4 преступления в сфере миграционного законодательства», - сообщили в региональном УМВД.

28 мигрантов отправили в спецприемник для иностранных граждан - они подлежат выдворению за пределы страны.

Кроме того, следователи военного следственного отдела СКР по Пензенскому гарнизону выписали повестки в военкомат 45 новым гражданам РФ.