25 июля пензенцы могут принести вторсырье в центр города

В субботу, 25 июля, у киноконцертного зала «Октябрь» на улице Кирова состоится акция по приему вторсырья «Это вам не мусор!». Она будет проходить с 10:00 до 12:00.

Подобные мероприятия проводятся регулярно, их цель - привлечь внимание пензенцев к необходимости сортировать отходы.

«Горожане смогут принести для передачи на дальнейшую переработку следующие виды отходов: стекло, макулатуру, алюминий, жесть, пластик (маркировки 1, 2, 4, 5 - только мягкий, 6 - только вспененный, белого цвета), мелкую бытовую технику. Главное условие - чистота и максимальное сокращение объема (например, пластиковую бутылку можно сжать, выпустив из нее воздух)», - сообщили организаторы.

Собранное вторсырье отвезут в компанию по его заготовке. Там отходы досортируют, спрессуют и отправят на переработку.

Также 25 июля с 10:00 до 12:00 можно принести к «Октябрю» чистую одежду для благотворительных проектов.