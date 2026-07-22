25 июля пензенцы могут принести вторсырье в центр города

Общество

25 июля пензенцы могут принести вторсырье в центр города
Печать
Max

В субботу, 25 июля, у киноконцертного зала «Октябрь» на улице Кирова состоится акция по приему вторсырья «Это вам не мусор!». Она будет проходить с 10:00 до 12:00.

Подобные мероприятия проводятся регулярно, их цель - привлечь внимание пензенцев к необходимости сортировать отходы.

«Горожане смогут принести для передачи на дальнейшую переработку следующие виды отходов: стекло, макулатуру, алюминий, жесть, пластик (маркировки 1, 2, 4, 5 - только мягкий, 6 - только вспененный, белого цвета), мелкую бытовую технику. Главное условие - чистота и максимальное сокращение объема (например, пластиковую бутылку можно сжать, выпустив из нее воздух)», - сообщили организаторы.

Собранное вторсырье отвезут в компанию по его заготовке. Там отходы досортируют, спрессуют и отправят на переработку.

Также 25 июля с 10:00 до 12:00 можно принести к «Октябрю» чистую одежду для благотворительных проектов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
отходы экология акция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!