Авиасообщение между Пензой и Минводами приостановлено

Прекращено авиасообщение между Пензой и Минводами, сообщили PenzaInform.ru во вторник, 14 июля, в аэропорту.

Полеты отменены до конца октября.

Появление авиарейсов между Пензой и курортным городом на Северном Кавказе было анонсировано в мае 2020 года компанией «РусЛайн». Сообщалось, что полеты будут выполняться на 50-кресельных канадских Bombardier CRJ-100/200 дважды в неделю, пассажиры станут проводить в пути 1 час 50 минут.

После этого перевозчик на направлении Пенза - Минводы менялся, но рейсы выполнялись.

Сейчас из Пензы можно улететь в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. При этом часть рейсов в столицу отменили.