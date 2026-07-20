В Заречном предстоит спилить множество зараженных ясеней

Общество

В Заречном предстоит спилить множество зараженных ясеней
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Большинство ясеней в Заречном должны быть спилены. Об этом сообщает gorodz.info со ссылкой на местное управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

Специалисты, обследовав аварийные деревья, пришли к выводу, что более 80% погибают из-за ясеневой златки. Вылечить зараженные насаждения нельзя.

«Сначала кроны становятся ажурными, потом отмирают отдельные ветки, верхушка и все дерево. Параллельно с отмиранием дерево начинает давать порослевые побеги от основания ствола. И жители, честно говоря, в недоумении: «А может, это дерево отрастет?» К сожалению, нет. Пройдет 1–5 лет, и златка снова поселится там. Единственный метод борьбы - это спиливание. Но в Заречном ситуация зашла достаточно далеко», - цитирует издание специалиста управления Татьяну Горбушину.

Деревья спилят, чтобы они не рухнули на людей и остановилось распространение златки. На месте ясеней высадят породы, более устойчивые к вредителю.

О том, что златка долетела до Заречного, стало известно в августе 2025 года.

В Пензе ясеневой изумрудной златкой оказались заражены тысячи деревьев. Из-за вредителя пострадали многие зеленые зоны, например, скверы Белинского, Пушкина, Детский и Комсомольский парки.

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