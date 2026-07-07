На проспекте Победы в Пензе фрезеруют проезжую часть

Общество

На проспекте Победы в Пензе фрезеруют проезжую часть
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На проспекте Победы в Пензе ремонтируют дорожное полотно путепровода. О ходе работ городская администрация сообщила во вторник, 7 июля.

На проспекте Победы в Пензе фрезеруют проезжую часть

Сотрудники «Пензавтодора» сейчас фрезеруют проезжую часть, полностью снять старое покрытие планируется к концу этой недели.

На проспекте Победы в Пензе фрезеруют проезжую часть

Бортовой камень уже заменили. Впереди - поднятие смотровых люков, укладка нового асфальта, которую во избежание пробок будут проводить по ночам.

На проспекте Победы в Пензе фрезеруют проезжую часть

Площадь восстанавливаемого участка на проспекте Победы составляет около 11 000 кв. м. Параллельно ремонтируются улицы 8 Марта, Свердлова и Карпинского.

«С начала сезона обновлено 127 тысяч кв. м асфальта. Работы завершены на улицах Литвинова Поляна, Тиражной, Клары Цеткин, Львовской, проспекте Строителей», - пояснили в мэрии.

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