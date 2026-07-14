Проекты благоустройства трех зон в Пензе направлены на госэкспертизу

Проекты благоустройства сквера имени Белинского напротив драмтеатра, сквера Героев-чернобыльцев на улице 8 Марта и территории у памятника «Паровоз Су 213-89» на Луначарского уже направлены на госэкспертизу.

«После получения положительного заключения будут определены подрядные организации для выполнения работ», - сообщил начальник городского управления ЖКХ Владимир Сорокопудов на совещании в администрации Пензы.

В сквере имени Белинского площадь зоны обновления составляет 2 640 кв. м, в сквере Героев-чернобыльцев - 1 160 кв. м, у паровоза - 794 кв. м. В последнем случае приведут в порядок не только территорию, но и постамент памятника, отремонтируют его элементы.

О том, что пензенские скверы требуют внимания со стороны городских служб и после завершения благоустройства парка Белинского необходимо переключиться на другие знаковые места, шла речь на совещании в региональном правительстве 9 июля.

«Отдельно отмечу сквер Белинского, это центральный сквер города. Сейчас там ходить невозможно. Нужно повсеместно навести порядок - и сделать все качественно, чтобы у жителей не возникало вопросов», - заявил тогда губернатор Олег Мельниченко.